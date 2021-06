La Juve è ad un bivio, per quel che riguarda la sessione di calciomercato. Bivio che vede posizionato in mezzo, a dividere le due strade, Cristiano Ronaldo e il suo pesante ingaggio. Se il portoghese decidesse di lasciare Torino, i bianconeri avrebbero a disposizione una maggiore potenza di fuoco economica, per intervenire sul mercato; altrimenti bisognerà puntellare la squadra, stando ben attenti a contenere le spese. Secondo quanto riporta Don Balon, se CR7 dovesse trasferirsi altrove, la Juventus avrebbe già pronto l'affondo su Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City, deputato a sostituire il campione di Madeira.