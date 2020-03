La presenza di Cristiano Ronaldo al Santiago Bernabeu per assistere alla vittoria del Real Madrid contro il Barcellona fa discutere in Spagna. Nel corso della trasmissione El Chiringuito, il giornalista Edu Aguirre, amico personale di CR7, ha detto: "Cristiano ha sentito un affetto incredibile della gente. A un'ora dalla partita, i tifosi erano impazziti perché si era saputo che sarebbe arrivato Cristiano Ronaldo, per un po' il Clasico è passato in secondo piano per il ritorno di CR7. Lui ha sentito l'affetto del madridismo, sono sicuro che ha sentito voglia di tornare al Real Madrid, perché è un madridista".