"The end". Così il tabloid inglese The Mirror apre questa mattina a proposito del destino di José Mourinho al Manchester United: "José verrà esonerato dalla dirigenza dei Red Devils a prescindere dal risultato contro il Newcastle. Ormai è finita, Mourinho è un dead man walking e saluterà il Manchester alla fine della sua ultima gara di Premier a Old Trafford come allenatore dello United, qualsiasi sia il risultato finale", scrive il quotidiano britannico.



Un'ennesima bordata al portoghese che viene da quattro gare senza vittorie, un inizio di stagione pessimo e nella conferenza stampa di ieri mattina convocata alle 8 del mattino ha rimandato a casa i giornalisti dopo soli 3 minuti di dialogo. Una situazione di tensione totale che vede Mourinho sempre più a rischio.