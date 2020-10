E' uscito il nuovo video musicale di, che in coppia con Carlcanta Parli Parli, da ieri disponibile per tutti. Canzone facente parte dell'album del cantautore romano (Coraggio, Elodie è co-autrice non solo interprete) e che scimmiotta le tante coppie che per tenere viva una relazione hanno conversazioni lunghissime al telefono, nel bellissimo video Elodie incanta tutti con la sua voce e con la sua bellezza.In vestaglia da notte, nella vasca da bagno, con un vestito da sera, la compagna difa impazzire i suoi fan, che su Instagram commentano una foto tratta proprio dal video. E per molti è "Pazzesca!".