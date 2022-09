Non c’è solo la Fiorentina tra le squadre maggiormente colpite dagli infortuni. Questa mattina sono arrivate brutte notizie per l’Atalanta di Giampiero Gasperini, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, che molto probabilmente dovrà far a meno di una pedina importante in vista del match contro i viola.



Ieri sera, nella gara casalinga della Turchia contro il Lussemburgo, il centrale Merhi Demiral ha avuto un risentimento muscolare che lo ha costretto a lasciare il ritiro della nazionale turca. Il centrale bergamasco, secondo quanto annunciato con un comunicato ufficiale dalla stessa Turchia, ha dovuto lasciare il ritiro della propria nazionale per problemi fisici: l'ex Juventus adesso farà rientro in Italia per sottoporsi agli esami strumentali che renderanno un'idea più chiara sull'entità dell'infortunio.



Il rischio che il difensore turco debba saltare la partita di campionato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano è alto, ma servirà prima aspettare il report medico: nei prossimi giorni arriveranno tutti gli aggiornamenti del caso: per la Dea è già il secondo infortunio in appena 2 giorni di pausa nazionale, dopo quello di Koopmeiners.