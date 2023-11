Inaki Williams risponde a Tsygankov e così l'Athletic Bilbao strappa un pareggio per 1-1 sul campo del Girona, raggiunto dal Real Madrid al primo posto in classifica della Liga spagnola con 35 punti dopo le prime 14 giornate di campionato. L'Atletich raggiunge in quinta posizione a quota 25 la Real Sociedad, qualificata nel girone dell'Inter in Champions League.