Try to stop me pic.twitter.com/3yocVv8tIN — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 6, 2020

"O mangi o vieni mangiato. E io ho scelto di mangiare". Ha parlato così, nei giorni scorsi,. Un leone in gabbia, che non vede l'ora di tornare dopo l'infortunio al bicipite femorale. Stasera, a Marassi, non ci sarà, ma la sua domenica è fatta comunque di campo e corsa. Tramite i social, infatti,. "Provate a fermarmi" ha scritto, lanciando la sfida ai prossimi avversari.