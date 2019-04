L'ex centrocampista inglese Paul Ince ha commentato su Paddy Power News la sconfitta casalinga per 1-0 patita dal Manchester United contro il Barcellona nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Ince ce l'ha in particolare con 3 giocatori: "In una partita del genere, ti aspetti che i cosiddetti grandi giocatori come Paul Pogba, Marcus Rashford e Romelu Lukaku facciano accadere qualcosa. Guardi a loro per far funzionare la squadra. Ma non è successo nulla di ciò. In particolare, Pogba ha avuto un'altra giornata no: non me l'aspettavo, visto come sta giocando ultimamente. E Lukaku ancora una volta non è stato capace di segnare: è stato per la maggior parte del tempo sulla fascia, quando invece ha bisogno di giocare vicino alla porta. Che senso ha Lukaku come ala?".