Paul Ince racconta la sua avventura nell'Inter di Moratti ai microfoni di Fanpage: "Abbiamo ricevuto un'offerta dell'Inter per te e abbiamo accettato", le parole con cui Alex Ferguson gli annunciò che avrebbe lasciato lo United.



SU MORATTI - "Quando gli dissi che volevo tornare in Inghilterra, Massimo Moratti scoppiò in lacrime. Avevamo comprato Ronaldo, ma per questioni familiari per me fu meglio tornare in Inghilterra. Non volevo in realtà, sarei rimasto per sempre. Moratti era sconvolto. Adoravo quell’uomo, lo rispetto e parlo ancora con lui. Rese possibili quegli anni meravigliosi, non lo dimenticherò mai".



SU HODGSON - "Hodgson ebbe un bel rapporto con Moratti, ma lui dovette cambiare molte cose. Allenare l’Inter è stato un duro test per lui, lo ammiro molto, grazie a Hodgson le mie prestazioni sono migliorate".