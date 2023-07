Dalla Grecia alla Sicilia, gli incendi stanno facendo tantissimi danni nei paesi che affacciano sul Mar Mediterraneo. Nelle ultime ore in Algeria ci sono stati 34 morti e Aouar sui social ha espresso il cordoglio per il suo paese. Questo il messaggio del giocatore della Roma: "Un pensiero per la mia gente ammaccata dagli incendi che interessano parte del paese. Le nostre preghiere vanno alle vittime e ai defunti. Grande sostegno per i vigili del fuoco, che rischiano la vita per spegnere gli incendi".