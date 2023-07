Dal Mondiale Femminile in Nuova Zelanda giungono notizie riguardo ad un incendio che ha colpito l'albergo in cui alloggia la nazionale di casa. Le giocatrici neozelandesi sono state costrette a lasciare il proprio albergo ad Auckland insieme allo staff per mettersi in salvo. Rientrato l'allarme, la squadra è potuta poi rientrare in hotel. La conferma dell'avvenimento arriva dalle dichiarazioni ufficiali della federcalcio neozelandese, rilasciate all'Herald: "New Zealand Football può confermare che la squadra e lo staff di Football Ferns sono stati temporaneamente evacuati dal Pullman Hotel, la loro base logistica per la Coppa del Mondo femminile, a causa di un incendio".



CONSEGUENZE - Sarebbe stato fermato un trentaquattrenne, poi arrestato con l'accusa di furto con scasso e incendio doloso. Secondo le ricostruzioni 4 persone sarebbero rimaste ferite in seguito all'incendio, ma non è chiaro se si tratti di giocatrici.