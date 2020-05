Fra le misure che presto saranno annunciate dal governo per rilanciare l'economia e uscire dall'emergenza coronavirus ci saranno 3 importanti incentivi.



Il primo è un bonus baby sitter e centri estivi che sarà raddoppiato dato che gran parte dei genitori tornerà al lavoro e non potrà più assistere i propri figli a casa. Il secondo è un aumento a 1000 euro per quelle fasce di lavoratori autonomi provati dalla crisi (il bonus 600 euro ndr.). E infine il terzo è un eco-incentivo da 200 euro per l'acquisto di monopattini e biciclette, anche elettrici o con pedalata assistita per alleggerire la mobilità urbana.