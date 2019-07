Il rapporto tra PSG e UEFA è da tempo sotto l'occhio di un ciclone mediatico, con tanti addetti ai lavori, compreso Tebas, presidente della Liga, che ha più volte attaccato il club francese. Sotto la lente di ingrandimento del New York Times sono finite proprio le presunte irregolarità del 2017, che potrebbero nascondere più di quanto sia emerso dalle sentenze in merito.



IL RAPPORTO - Il quotidiano americano ha infatti pubblicato un rapporto investigativo nel quale vengono evidenziate le possibili irregolarità, legate anche alla UEFA, che non avrebbe investigato con la dovuta decisione. Un atteggiamento troppo lassivo imputato alla Federazione, responsabile di non aver profuso gli sforzi necessari nelle verifiche di quanto accaduto nell'estate 2017, quando il PSG ha acquistato Neymar e Mbappé.



RICORSO - La UEFA, sempre secondo il New York Times, non ha poi comminato le dovute sanzioni al club francese, con il ricorso al TAS che ha risolto la situazione in favore dei francesi in modo apparentemente erroneo. Intrighi e ombre destinati a farsi sempre più fitti, con il PSG inevitabilmente protagonista di una situazione confusa e decisamente poco trasparente per quelli che sono i parametri del FFP.