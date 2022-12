19,9 milioni di euro. E' questa la cifra che deve ancora incassare Cristiano Ronaldo dalla Juventus e che, secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, il portoghese potrebbe richiedere a breve.: secondo il quotidiano, quei soldi spettano all'attaccante portoghese da accordi presi in precedenza con la società prima di lasciare l'Italia per volare a Manchester.- Ronaldo si è già mosso in questa direzione, affidandosi a un avvocato di fiducia per richiedere gli atti del procedimento penale:hanno differito i pagamenti di alcune mensilità ai giocatori; compreso Cristiano. "L'informazione si trova nel faldone numero 14 - specifica La Gazzetta dello Sport - la richiesta di CR7 è datata 4 novembre, con successivo decreto del pubblico ministero a disporre l’autorizzazione del 10 dello stesso mese".- In quei due anni segnati dal Covid, la Juve trova un accordo con i calciatori per. Sono due manovre, alla seconda aderiscono in 17. Per ogni giocatore - compreso CR7 - ci sono tre documenti depositati nello studio dell'avvocato Restano ma non in Figc o in Lega.- Negli ultimi giorni del mercato estivo Ronaldo torna a Manchester, e a quel punto come d'accordo col club avrebbe dovuto ricevere le mensilità passate mai avute. E' successo, ma solo in parte;. L'amministratore delegato della Juve Maurizio Arrivabene, per esempio, nella sua deposizione ha spiegato che: "Per quanto a mia conoscenza non abbiamo arretrati con Ronaldo". CR7 sostiene il contrario, ed è pronto ad andare fino in fondo.