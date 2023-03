Non solo lae i suoi ormai ex-vertici composti dafra gli altri. L'Inchiesta Prisma dal punto di vista della ormai cosiddettache quella manovra l'hanno firmata. La Procura della Figc, infatti, sta valutando come agire nei confronti del gruppo squadra e cercherà di delineare con certezza quali sono stati i ruoli dei singoli giocatori in questa vicenda.Quello che il procuratoreha cercato di delineare e che porterà poi a giudizio è lada parte dei giocatori del fatto che quanto stavano firmando fosse a tutti gli effetti. E soprattutto, hanno avuto tutti lo stesso ruolo o qualcuno è "più colpevole" di altri?. Secondo il Corriere dello Sport La procura FIGC haha letto e rilettoe ricostruito ied è pronta a chiudere anche questo filone di indagine.L’ex capitanoe che rischia di più poiché si è fatto portavoce per i compagni delle missive della società. "Vi arriverà nei prossimi giorni un foglio che vale tutto e niente", aveva scritto in chat ai compagni, illustrando il potenziale accordo.e questo eliminerebbe la possibile 'ignoranza' sull'illecito. Per questo ora si aprirà anche una nuova strada. Una volta partiti gli eventuali deferimentiPerché? Perché la Juve finora ha sempre negato la colpevolezza in tutta la vicenda. Patteggiare da parte di qualcuno degli interessati vorrebbe dire iniziare ad ammettere un dolo programmato.