, e che successivamente è decollata anche per merito dei servizi di Moreno Morello mandati in onda da Striscia la Notizia. Dopo il deferimento richiesto dalla Procura Federale, i fatti ci hanno dato ragione spazzando via le obiezioni di tutti coloro che durante questi mesi hanno cercato di sminuire la portata della vicenda e il nostro lavoro. Ciò che sarà del procedimento disciplinare,. In questo senso, l'indicazione del procuratore federale e del procuratore aggiunto è netta: nelle ultime quattro stagioni calcistiche, grazie all'aggiustamento degli attivi di bilancio generato da plusvalenze e acquisizione di diritti pluriennali gonfiati, il Chievo e il Cesena si sono assicurate le condizioni per iscriversi ai campionati. Che altrimenti non sarebbero sussistite. Ovvio che tutti i deferiti debbano essere considerati innocenti fino a prova contraria, e che potranno far valere le proprie ragioni nel corso dei giudizi sportivi.Per due motivi. In primis, perché il nostro lavoro è fare analisi e informazione, non cercare vittorie o gratificazioni. In secondo luogo perché, come detto, il deferimento di Chievo e Cesena è soltanto un primo passo. Che sarebbe inefficace se rimanesse isolato. Chi ha seguito le varie tappe dell'inchiesta sa che alla pratica delle plusvalenze gonfiate hanno fatto ricorso altre società. E di altre ancora, sulle quali stiamo lavorando, si parlerà., se davvero si vuole smantellare un sistema malato anziché limitarsi a colpire un paio di soggetti particolarmente inavveduti.. Allo stesso tempo, ci aspettiamo che qualcuno nel mondo del calcio e dello sport si assuma le proprie responsabilità. Quantomeno per la mancata vigilanza. Ovvio il riferimento alla Covisoc, che così com'è serve a nulla. Ma anche chi ha avuto responsabilità in, e che intervistato da Striscia la Notizia minimizzò la portata della vicenda. Si tratta dello stesso personaggio che due settimane fa, all'esplodere dello scandalo di corruzione intorno all'edificazione del nuovo stadio della Roma, s'è affrettato a dire che il club giallorosso è pulito e questo basta. Un grande esempio di visione da uomo delle istituzioni: nel mio orticello tutto ok, e se tutt'intorno c'è lo sfascio non è affar mio.Ma la questione delle plusvalenze da player trading rischia di diventare un problema generalizzato del calcio italiano. Anche perché, più di quanto appaia. In questo senso non è fuori luogo equiparare il problema dei valori di bilancio gonfiati a quello del doping.Ma soprattutto perché, come nel doping esiste una vasta gamma di sostanze accomunate dal fatto d'essere dannose sia per la salute degli atleti che per la regolarità delle competizioni, allo stesso modoSi tratta di una premessa che servirà come bussola per il lavoro che svilupperemo nei giorni e nelle settimane a seguire. E che riprende un tema di attualità, soprattutto all'interno della vivace comunità degli utenti diPerché la questione ha carattere generale, e ha ormai contagiato il nostro calcio. Va aggiunto che a peggiorare il trend provvederà certo una delle eredità dell'attuale gestione commissariale Figc:, che fino a poche settimane fa era affidato alle scritture private fra club e invece adesso si ritrova regolamentato nelle Norme Organizzative Interne della Figc (NOIF). Cosa c'entra questo elemento col possibile peggioramento del trend di plusvalenze?