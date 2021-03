, dirigente della Juventus incaricato di curare i rapporti con la tifoseria, ha testimoniato davanti ai giudici e ai pm dell'inchiesta 'Last Banner' partita per approfondire il rapporto diretto fra i gruppi della tifoseria organizzata, la malavita e il club bianconero. Come raccontato da Repubblica, fu lo stesso Pairetto a denunciare le pressioni degli ultras."Ho ricevuto pressioni dai capi ultrà affinché venissero concessi loro dei favori. Se non avessimo accettato avrebbero causato gravi problemi alla società con le loro proteste","Bilgietti tolti? Ci fu malcontento, dissero ‘questa cosa non va bene, vuol dire tagliarci fuori, vuol dire che dobbiamo tornare ai vecchi metodi. Ero molto preoccupato Quello che temevo si è poi puntualmente verificato"."Perché? Nella stagione 2016/17 i Viking imposero agli altri tifosi di non accedere al loro settore così che fosse visibile la loro protesta, poi la questura era intervenuta e aveva emanato un daspo per alcune persone"."Cosa temevo? Proteste di striscioni contro la società, cori che potessero portare alla squalifica dal campo, e più in generale ripercussioni che avrebbero potuto portare a proteste di ordine pubblico e anche sanzioni alla Juventus. A quel punto gli ultras chiesero "borsoni con palloni e maglie, inviti alle feste come quella di Natale o per la vittoria dello scudetto. Dissi che non era possibile”."Si sentivano i padroni della curva, come se fossero a casa loro. Subito dopo la campagna di rinnovo degli abbonamenti i cui prezzi erano molto rincarati, il 29 giugno, iniziarono le prime proteste. Striscioni apparvero per tutta la città e non solo, erano molto pesanti e offensivi non solo contro la Juventus ma anche contro il presidente Andrea Agnelli. Erano di stampo razzista. La vera manifestazione del malcontento contro società avvenne a partire dall’inizio del campionato”."A Juve-Lazio la curva è muta, non tifa, Idem contro il Sassuolo: la curva rimane muta per 80 minuti, cantano solo ultimi 10 minuti, la Juventus viene poi sanzionata per 15 mila euro per i cori "territoriali" che sono stati pronunciati. A Napoli si tocca l’apice: cantano solo al 39esimo del secondo tempo e solo cori territoriali e razzisti che portano alla squalifica della curva sud per due giornate. A Berna tentano di entrare allo stadio senza biglietto, dopo aver fatto in corteo dalla piazza principale fino allo stadio lanciando fumogeni, petardi e bombe carta".