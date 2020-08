Secondo un’inchiesta del New York Times,. Queste espulsioni sono state documentate da una serie di foto e video, oltre che da alcune interviste anche alla Guardia Costiera turca, e. I migranti, nella quasi totalità siriani in fuga dalla guerra, che in seguito all’alto numero di sbarchi del 2015 si vedevano semplicemente (e illegalmente) rimbalzati verso la Turchia prima che potessero mettere piede sulle coste greche, con la pandemia di Coronavirus hanno assistito a un inasprimento del controllo dei confini greci., e sempre nell’inchiesta del Times viene denunciato il fatto che(dove sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera),(un’isola disabitata ma sotto la giurisdizione anatolica)(un black site, ossia una località in cui vengono portate avanti attività non ufficiali che violino lo stato di diritto, come appunto la detenzione di richiedenti asilo).Il portavoce del governo,, smentisce categoricamente le testimonianze dell’indagine, affermando che «la Grecia ha precedenti solidi per quanto riguarda il rispetto delle norme internazionali, le convenzioni e i protocolli»., un’insegnante siriana, ha raccontato del rapimento suo e di altre 22 persone (inclusi dei bambini) da parte di funzionari greci mascherati a notte fonda da un centro a Rodi e dell’imbarco forzato su una zattera senza timone o motore alla mercé del mare, dichiarando di «aver lasciato la Siria per la paura delle bombe, ma quando ciò è successo ho desiderato di essere morta».La Grecia, da paese così affine all’Italia, oggi è qualcosa di completamente avulso al buon senso, all’umanità e alla legge, nonostante alcune persone spaventate e arrabbiate sperino invece rappresenti un modello da seguire. Non può essere questa la soluzione.