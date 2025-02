Inchiesta plusvalenze: cosa rischia il Napoli?

Getty Images

porta a tifosi a chiedersi cosa rischi il club partenopeo. Repubblica ricorda che è vero che il Napoli è già uscito indenne da un processo sportivo proprio per l’affare Osimhen, ma il caso della Juventus, punita per plusvalenze false, insegna:(articolo 63 del codice di giustizia sportiva). Per i bianconeri la procura, grazie alle intercettazione, si convinse – e lo confermarono i tribunali sportivi – di aver individuato un sistema., come il trasferimento di tre giovani al Lille (Liguori, Manzi e Palmieri) più il portiere Karnezis per 20 milioni e il passaggio di Osimhen al Napoli per 70 milioni. Nel fascicolo anche altri affari, come il passaggio di Diawara alla Roma in cambio di Manolas.

. In questo caso, riporta Repubblica,in classifica. Il regolamento prevede norme molto più severe, nei casi di falsificazione dei documenti contabili o amministrativi per ottenere l’iscrizione al campionato altrimenti impossibile: in queste circostanze, è prevista addirittura l’esclusione dai campionati, ma non sembra il caso del Napoli e dell’affare Osimhen.potrebbe riceverle a brevissimo.

Scrive ancora Repubblica che, se, sulla base delle carte della procura di Roma, il Napoli alla fine fosse condannato in sede sportiva,Poi una volta presentata la richiesta, la Corte d’appello federale ha fino a 30 giorni per convocare l’udienza. Il primo passo sarebbe discutere l’ammissibilità della richiesta di revocazione. Poi, l’eventuale processo.Secondo La Gazzetta dello Sport, dipende dai tempi in cui evolverà tutto l'iter. Secondo il quotidiano rosa, se tutto dovesse chiudersi entro fine di aprile l'eventuale penalizzazione sarebbe su questo campionato, altrimenti passerebbe sul prossimo.

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, uno degli avvocati del club, Lorenzo Contrada, dichiara: ". La posizione della Procura di Roma verrà risolta da noi legali, anche se siamo sorpresi, perché a fronte delle archiviazioni della Giustizia Sportiva e della Procura di Napoli, avevamo già chiarito come le irregolarità contestate afferissero a questioni meramente tecniche e che in alcun modo, riguardando parti terze, fossero riconducibili agli organi apicali e dunque al club. Il presidente De Laurentiis è sereno in tal senso, dimostreremo in ogni caso il suo mancato coinvolgimento in qualsivoglia responsabilità".