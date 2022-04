È arrivata la sentenza di primo grado sul caso plusvalenze, dopo il processo da parte del Tribunale Federale. La procura federale aveva chiesto, tra i 59 dirigenti che rischiavano una condanna sportiva, 12 mesi per il presidente della Juve Andrea Agnelli e 11 mesi e 5 giorni per quello del Napoli Aurelio De Laurentiis: invece sono stati tutti prosciolti, non accolta dunque la richiesta da parte del procuratore Chinè. Prosciolti anche gli 11 club per cui era stata comminata un'ammenda: per le motivazioni bisognerà aspettare una settimana.



IL COMUNICATO - "Processo plusvalenze: prosciolti tutti i club e i dirigenti deferiti



TRIBUNALE FEDERALE

Le società erano state deferite per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che erano stati deferiti dalla Procura Federale per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili. Le motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni".