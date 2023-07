Due piccole vittorie, se di vittorie si può parlare stanno per arrivare a livello processuale per la. Due decisioni attese fra oggi e nei prossimi giorni che riguardano sia il lato penale che quello sportivo potrebbero tendere una mano verso la nuova gestione bianconera. Per quanto riguarda l'inchiesta Prisma, infatti, è stata accolta la richiesta di spostamento del processo da Torino a Milano. Per quanto riguarda invece la decisione della Uefa si viaggia spediti verso un solo anno di squalifica.Il, riporta Tuttosport, ha infatti accolto le richieste dei dirigenti della, da Andreain giù e chiesto che il procedimento a carico degli stessi e del club bianconero, prosegua a Milano e non più a Torino, poiché nel capoluogo lombardo ha sede la Borsa, obiettivo delle presunte violazioni contabili e dell'accusa di falso in bilancio. Il Giudice della Corte di Cassazione emetterà il suo giudizio il 6 settembre, ma quanto scritto dal sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo autorizza a pensare al trasferimento.E dal punto di vista sportivo il timore più grande da parte della società bianconera eradalle competizioni e, di conseguenza, perdere l'eventuale accesso alla Champions 2024/25. Nei prossimi giorni è attesa la prima sentenza da parte della Camera di Controllo della Uefa che spinge per una sanzione economica importante a cui abbinare un solo anno di squalifica con l'esclusione, di conseguenza, da questa edizione della Conference League che vedrebbe poi la Fiorentina al suo posto.