Showgirl ed ex tentatrice di Temptation Island Vip, Laura Cremaschi è delle stelle del programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro. Nata a Bergamo nel 1987, Laura si trasferisce poi a Milano, dove, dopo il diploma, fa il suo ingresso nel mondo della moda e dello spettacolo. Appena diciannovenne, viene eletta Miss Padania 2006. Da grande appassionata di calcio, seguendo le orme di Lucia Javorčeková e Marika Fruscio, Laura diventa sempre più seguita sui social, per merito degli scatti piccanti con i quali condivide i pronostici delle partite. La Cremaschi, come riferisce il sito chiecosa.it, viene quindi notata dalla produzione di Avanti un Altro, che decide di darle il ruolo di “Bonas” del Minimondo, dopo l’abbandono del programma da parte di Paola Caruso. Su Instagram, la showgirl ha un grande successo, con un seguito di 1 milione di followers. Tutti pronti ad ammirare le sue foto, compresa quella con il tricolore in onore dell'Italia campione d'Europa.



