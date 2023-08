Durante i match della prossima giornata di Serie A, verrà osservato un minuto di silenzio in onore delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto a Brandizzo lo scorso martedì.

Questa la decisione:



"Su indicazione del presidente del CONI Giovanni Malagò, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi) in memoria delle vittime dell’incidente avvenuto la scorsa notte a Brandizzo."