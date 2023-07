Proseguirà in tribunale la vicenda tra Immobile e ATAC, la società del trasporto pubblico romano, dopo l'incidente stradale del 16 aprile scorso. Per lo scontro tra il suv dell'attaccante della Lazio e un tram è stato negato il risarcimento danni a favore del calciatore. L'avvocato del capitano biancoceleste ha però fatto sapere che seguiranno a breve nuove azioni legali per accertare la non colpevolezza del proprio cliente e le responsabilità invece del concucente del mezzo pubblico.