Il centravanti a capitano della Lazio, Ciro Immobile, ha mandato un telegramma di auguri di pronta guarigione al 43enne macchinista del tram 19 con cui domenica mattina, 16 aprile, si è scontrato a Roma in piazza delle Cinque Giornate mentre era bordo della sua Land Rover Defender insieme a due figlie. "Spero che al più presto ciò che è avvenuto diventi un brutto ricordo per tutti noi. Spero che tu stia bene e ti auguro una pronta ripresa. Un abbraccio, Ciro Immobile", recita il testo del telegramma.



L'avvocato di Immobile, Erdis Doraci, ha riferito che già poco dopo lo scontro il dipendente dell'Atac, mentre veniva trasportato in ambulanza, aveva chiesto come stavano le bambine, mentre lo stesso Immobile durante il ricovero al policlinico Gemelli aveva chiesto del macchinista. Come ricorda Gazzetta.it, l'autista del tram ha riportato una prognosi di sette giorni mentre il capitano della Lazio la frattura della XI costola destra e un trauma distorsivo alla colonna vertebrale. Le altre persone ferite sono i passeggeri del tram, cinque dei quali medicati sul posto e gli altri due ricoverati in codice giallo.