Attraverso il proprio profilo Twitter, il portiere del Milan Pepe Reina ha postato il suo commento sugli incidenti di ieri a Barcellona: "Sono molto triste per una città che mi ha visto crescere. Provo rabbia, impotenza e vergogna. Rispetto le persone che manifestano in modo pacifico, ma non sopporto chi distrugge la Catalogna come animali".





Muy triste por un pueblo y una ciudad que me vieron crecer. Siento rabia, impotencia y vergüenza. Respeto a la gente que se manifiesta de forma pacífica, pero no soporto a los que están destrozando Cataluña como animales. pic.twitter.com/HKcwkcFMaY — Pepe Reina (@PReina25) October 19, 2019