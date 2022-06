Leo Messi torna protagonista. E lo fa a modo suo, in grande stile. Il fuoriclasse del Psg ha messo a segno 5 reti nell’amichevole tra Estonia e Argentina, disputata a Pamplona, in Spagna, e vinta 5-0 dalla Seleccion. L’asso del Psg ha segnato su calcio di rigore al 9’. Poi al 45’, al 47’, al 71’ e al 76’. Manita personale per la Pulce e per l’Argentina, che lancia segnali sempre più incoraggianti in vista del Mondiale in Qatar.