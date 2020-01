Un'indiscrezione clamorosa giunge dal Qatar e viene rilanciata con forza da una delle emittenti di spicco nell'universo catalano: secondo RAC1, il direttore generale del Barcellona Oscar Grau e il direttore sportivo Eric Abidal hanno incontrato a Doha l'ex centrocampista blaugrana, oggi allenatore dell'Al-Sadd Xavi Hernandez. Un summit con l'obiettivo di valutare anche il suo profilo per la successione di Ernesto Valverde.



La posizione del tecnico basco si è fatta ancora più delicata dopo la sconfitta per mano dell'Atletico Madrid nella semifinale di Supercoppa di Spagna, in Arabia Saudita. Il fatto che questo incontro si verifichi il giorno dopo l'ennesimo passo falso di Messi e compagni negli ultimi mesi è destinato ad alimentare le voci su una prossima separazione da Valverde, nonostante le smentite di un esonero imminente da parte del Barcellona.