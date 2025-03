AFP via Getty Images

Nella giornata di sabato 1 marzo si è tenuto(International Football Association Board) in cui sono state discusse nuove proposte regolamentari da integrare a partire dalla prossima stagione.- Unica novità rilevante, come riportato da Fabrizio Romano sui propri profili social, è una nuova regola riguardante i portieri: "L'IFAB approva una nuova regola per i portieri a partire dalla prossima stagione.". Sul sito della stessa IFAB si legge: "L'International Football Association Board (IFAB) ha approvato una serie di modifiche alle regole del gioco per il 2025/26.La modifica prevede che se un portiere trattiene il pallone per più di otto secondi (con l'arbitro che utilizza un conto alla rovescia visivo di cinque secondi), l'arbitro assegnerà un calcio d'angolo alla squadra avversaria (anziché l'attuale calcio di punizione indiretto per più di sei secondi)".

- In seguito al 139esimo Annual General Meeting dell'IFAB non è stata invece introdotta nessuna novità riguardante il protocollo VAR. Sul sito dell'IFAB si