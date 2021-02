Si è tenuto oggi all'attenzione di Mario Draghi e dei ministri ​della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Mariastella Gelmini una riunione fra l'esecutivo e i Governatori delle regioni e delle province autonome per discutere i passi futuri sia per il piano vaccinale che per la definizione di parametri per i colori delle varie zone con un attenzione per le tempistiche sui comunicati alla popolazione. Dall'incontro è arrivata la certezza che permarrà fino al 25 marzo lo stop agli spostamenti al di fuori della propria regione di appartenenza.