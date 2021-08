Dopo un'ottima stagione da rivelazione dellacon ilpotrebbe presto tornare a giocare nel massimo campionato italiano. È uno dei giocatori più richiesti dalla Serie B, soprattutto con il– che lo segue da tempo – e ilsulle sue tracce. I rossoneri lo valutano come opportunità per la trequarti, è un giocatore con tanta qualità che può giocare sia come seconda punta alle spalle del 9 che come esterno destro d'attacco.– I granata cercano un profilo come quello di Messias dall'inizio del mercato, per regalare così il rinforzo necessario all'attacco die la trattativa è in una fase calda: la richiesta del Crotone diperò è un ostacolo abbastanza importante.- I rossoneri per il momento rimangono sullo sfondo:è un profilo che piace a Maldini e Massara, ma per il momento ilnon ha presentato nessuna offerta ufficiale al. Un incontro tra le due società è comunque previsto per capire le dinamiche dell'operazione, ma al momento - come scritto prima - ilè davanti e punta a chiudere la trattativa il prima possibile. I rossoneri rimangono in attesa e aspettano novità sul fronte Messias.