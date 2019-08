Come riporta il sito gianlucadimarzio.com: "Il campionato dell'Inter è iniziato nel migliore dei modi. 4-0 al Lecce all'esordio, San Siro pieno ed entusiasta, il primo gol di Lukaku, la rinascita di Candreva e molto altro. Insomma, tutto è andato per il verso giusto, in attesa di una conferma che dovrà arrivare a Cagliari, alla seconda giornata.



Chi non ha partecipato alla festa è stato Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto nerazzurro: in giornata dovrebbe andare in scena un incontro fra i dirigenti e Wanda Nara, moglie agente del giocatore, che aveva ribadito come l'intenzione dell'argentino fosse quella di restare comunque all'Inter. Icardi è fuori dall'Inter, resta sul mercato.



Ecco perché il Napoli continua ad osservare interessato la vicenda, facendo slittare la chiusura dell'affare Llorente. Stesso discorso per la Juventus, che rimane in attesa".