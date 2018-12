Gennaio si avvicina e tanti club iniziano a muoversi sul mercato. Tra questi anche la Juventus, con Fabio Paratici che oggi ha incontrato a Milano Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna. I rossoblù, come riporta Sky Sport, sono interessati a due calciatori in uscita dalla Juve: Kean (che può partire in prestito) e Sturaro (ora allo Sporting Lisbona, ma che può concludere anticipatamente la sua avventura in Portogallo).