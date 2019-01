Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'intermediario Fali Ramadani nella serata di ieri ha incontro il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici per parlare del futuro di Gonzalo Higuain in ottica Chelsea. L'agente ha confermato che i Blues non sono intenzionati a fare investimenti per giocatori sopra i 30 anni e che non hanno intenzione di accontentare le richieste di Maruizio Sarri. Dal canto suo la posizione del Milan è altrettanto chiara e non vorrebbe privarsi del giocatore..