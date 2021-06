Ha destato molto sospetto l'incontro a Capri tra Keita Balde, in uscita dal Monaco, e Simone Inzaghi, suo ex allenatore ai tempi della Lazio e adesso nuovo tecnico dell'Inter. Ma nel calcio e soprattutto nel calciomercato, 2+2 non sempre 4. Dalla sede di viale della Liberazione, infatti, fanno sapere che al momento Keita non rappresenta per l'Inter una pista calda. Almeno non per adesso, se lo diventerà nei prossimi mesi, quando il mercato avrà già chiarito molte cose, si vedrà.