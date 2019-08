Il mercato del Milan non si ferma, soprattutto quello in uscita. L'arrivo di Theo Hernandez, ora fermo ai box, ha creato affollamento sulla corsia mancina con quattro interpreti di ruolo e proprio su quella fascia i rossoneri studiano uno sfoltimento. E nella giornata di oggi è andato in scena un vertice importante in questo senso: come riferito da Sky Sport, il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini ha incontrato il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano, che ha chiesto informazioni su Diego Laxalt e Ivan Strinic.



LA SITUAZIONE - Il Parma è alla ricerca di un terzino sinistro e gli esuberi del Diavolo possono diventare un'occasione per i Ducali. Laxalt è la prima scelta degli emiliani, ma l'uruguaiano è stato pagato dal Milan solo un'estate fa e per questo bisognerebbe studiare le impostazioni economiche di un'eventuale affare. Più semplice invece arrivare a Strinic: l'ex Napoli e Sampdoria è arrivato in rossonero a parametro zero e per questo potrebbe partire a condizioni più favorevoli per il Parma.