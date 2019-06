Giorni di incontri, giorni roventi per il calciomercato dell'Inter che lavora per chiudere le prossime mosse. In entrata, con le trattative a oltranza per Dzeko e Barella, e in uscita con diversi giocatori al centro di rumors. L'ultimo riguarda Alessandro Bastoni: inserito nei discorsi con il Cagliari come possibile contropartita tecnica nell'affare Barella, il ​centrale classe '99 reduce da una buona stagione in prestito al Parma è finito nel mirino della Sampdoria.



LA RICHIESTA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, nella giornata di mercoledì la società blucerchiata ha incontrato i corrispettivi nerazzurri e portato un primo tentativo: chiesto il prestito per la prossima stagione di Bastoni che, tuttavia, preferirebbe la sponda rossoblù di Genova. Palla a Marotta e Ausilio: la Samp ci prova, si decide il futuro del giovane difensore.