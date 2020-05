Paul Gascoigne non cambia mai: l'ex calciatore inglese della Lazio ha rotto definitivamente con la fidanzata Wendy Leech, mamma di due bambini. Il motivo? Mentre era in casa con la compagna in isolamento, secondo il racconto del Daily Star, è andato nel giardino di un amico, che nel frattempo era stato trasformato in un pub clandestino, prima che la moglie lo distruggesse. Wendy si è invece arrabbiata a tal punto da abbandonare la casa in cui i due convivevano a Bridlington per andare ad abitare nel Lincolnshire.