Incredibile a Madrid: annullato il rigore di Alvarez, ha toccato il pallone due volte

Getty Images

Ha dell'assurdo quello che è successo al Civitas Metropolitano in occasione della serie di rigori in, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: il secondodei Colchoneros, realizzato da, è stato...con l'ausilio del Var.L'argentino ha spiazzato Courtois con un tiro sotto la traversa, ma il suo piede d'appoggio, il sinistro, èe la palla lo ha toccato una volta che era stata calciata con il destro.Molto semplicemente, perché il regolamento non lo prevede. Il rigore non è valido e in quanto tale è considerato nullo. Non è prevista la ripetizione del tiro come invece succede quando il portiere stacca entrambi i piedi dalla linea di porta o quando l'area di rigore viene invasa prima della battuta.La stessa cosa è successa il 17 febbraio 2023 in Italia, anche se nei tempi regolamentari e non nella sequenza finale dei rigori: Pisa-Venezia di Serie B, calcio di rigore realizzato nel medesimo modo dall'attaccante ospite Pohjanpalo, oggi al Palermo. L'arbitro Paterna viene richiamato dal Var e annulla quello che sarebbe stato il goal del 2-0 per il doppio tocco conseguente allo scivolone del battitore.

Julian Alvarez's pen was disallowed by VAR because he made double contact with the ball pic.twitter.com/5Mzylkg3IK — ESPN FC (@ESPNFC) March 12, 2025

L'Atletico aveva festeggiato l'ex River Plate, ma prima della battuta successiva di Valverde è arrivata la doccia fredda: il Var ha richiamato l'attenzione dell'arbitro per segnalare l'irregolarità ravvisata.: hanno fallito i rispettivi tiri Vasquez e Llorente, ma la correzione sul tiro della Arana ha fatto la differenza e Rudiger ha segnato il penalty decisivo.