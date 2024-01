Incredibile al Südtirol: un Primavera ruba l'auto al compagno di squadra, scappa dalla Polizia e...

L'esterno classe 2004 Amney Moutassime è stato allontanato dal Südtirol, squadra che milita nel campionato di Serie B (per lui, due presenze quest'anno in prima squadra). Come riporta la Gazzetta dello Sport, il 19enne italiano di origini marocchine avrebbe rubato l'auto a un proprio compagno di squadra, con la complicità di due amici. Dopo il furto, avvenuto in viale Druso a Bolzano, Moutassime si è reso protagonista di un inseguimento con la polizia a oltre 100 chilometri orari nel centro della città. Moutassime, quando è stato fermato dalle forze dell'ordine, era senza patente. Il giovane calciatore è stato denunciato e, come detto, è stato allontanato dal club per comportamento contrario al codice etico della società.



"A più di cento all’ora senza patente sull’auto rubata a un compagno di squadra - si legge su altoadige.it -. Con tanto di inseguimento da parte della polizia e incidente finale. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi in viale Druso, avrebbe visto come protagonista un calciatore del Südtirol, Amney Moutassime 19 anni, che è stato allontanato dalla squadra per comportamento contrario al codice etico della società. Secondo quanto riferito dal Tgr Bolzano tuttavia il calciatore non era comunque legato alla società con un contratto da professionista".