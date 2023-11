Disavventura comica e incredibile in Inghilterra per l'Arsenal Under 18. I giovani Gunners dovevano affrontare i pari età del Brighton ieri (sabato 4 novembre) alle 12 per la 9ª giornata di campionato, ma la partita è stata rinviata a data da destinarsi. Il motivo? Un clamoroso errore geografico.



LA RICOSTRUZIONE - A ricostruire l'episodio sono i giornali britannici. L'arbitro dell'incontro ha aspettato fino alle 12.30, ma l'Arsenal non è arrivato e allora ha mandato i padroni di casa a cambiarsi. Tutto per un errore dell'autista del pullman dei londinesi, formazione ospite: al posto di condurli a Brighton come previsto, ha sbagliato meta e li ha condotti a Bournemouth, situata a circa due ore di viaggio da Brighton.