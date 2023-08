Non si vede spesso una squadra che termina i primi 45 minuti con ben tre espulsi. Succede stasera in Cosenza-Ascoli, con i marchigiani che nel giro di 13 minuti a partire dal 36esimo si sono visti cacciare dal terreno di gioco tre giocatori. Il primo è stato Falasco, già ammonito e reo di una gomitata; dunque Marcel Buchel, fallo da ultimo uomo sull'avversario lanciato a rete; infine la punta, Forte, che ha colpito un difensore a palla lontana ed è stato espulso con l'ausilio del Var. Gara decisamente in discesa per i calabresi, e straordinari per il direttore di gara Fourneau.