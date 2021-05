Tre infortunati in un tempo per lo sfortunatissimo Benevento di Pippo Inzaghi. Artur Ionita si è infortunato contro il Crotone. Il centrocampista del Benevento è uscito in lacrime, si è fatto male al ginocchio dopo un quarto d’ora di gioco. L’ex Cagliari ha provato a rientrare in campo ma si è arreso dopo pochi secondi, ha lasciato il terreno di gioco molto dolorante. Nel primo tempo si è fatto male anche Fabio Depaoli, che è uscito per un problema alla spalla e al 45' è rimasto negli spogliatoi Gianluca Caprari per un indurimento alla coscia. Un triplo cambio obbligato per Pippo Inzaghi.