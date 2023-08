ha dell'incredibile la vicenda Castrovilli. Il numero 10 viola, dopo il mancato trasferimento al Bournemouth, è stato operato questa mattina, di nuovo, al legamento crociato. Lo ha annunciato la Fiorentina in un report medico:



"ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto ad artroscopia di controllo del ginocchio sinistro dal Prof. Mariani. La procedura ha evidenziato una insufficienza del legamento crociato anteriore che è stata riparata. La procedura è perfettamente riuscita e Il calciatore farà rientro a Firenze nelle prossime ore per iniziare il percorso riabilitativo concordato con il Prof. Mariani".



AGLI ZOPPI GRUCCIATE - Come si dice a Firenze, quando piove sul bagnato. Castrovilli si era rotto letteralmente tutta la gamba nell'aprile del 2022 contro il Venezia, è stato fuori quasi un anno prima di rientrare e giocare un'ottima parte finale di stagione. Poi l'accordo col Bournemouth, che ha scovato le avvisaglie di questo nuovo problema e ha bloccato l'affare. Il calciatore, adesso, rischia seriamente di rimanere fuori dalle liste viola.