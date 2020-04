In questo periodo di quarantena stanno spopolando molti siti di natura pornografica: uno dei più apprezzati è sicuramente Pornhub, visto anche che la celebre piattaforma ha deciso di rendere gratuito l’accesso al proprio servizio Premium per tutti gli italiani. Ai primi posti tra le parole più ricercate nel Belpaese c’è Giuseppe Conte, primo ministro e autore delle norme che obbligano tutti gli italiani a rimanere in casa per bloccare il propagarsi del contagio da Coronavirus, nel suo ultimo discorso alla nazione, nel quale ha pesantemente attaccato l'opposizione nelle persone di Matteo Salvini e Giorgia Meloni: il filmato sta spopolando e ha già raggiunto migliaia di visualizzazioni.