Incredibile sfortuna in casa Roma. Ennesimo infortunio e brutte notizie arrivate durante i festeggiamenti per il gol del secondo vantaggio sul Lecce: problema fisico occorso a Paulo Dybala, che subito dopo aver trasformato il rigore del 2-1 si è fermato, contenendo l'esultanza perché ha sentito un dolore alla gamba sinistra, verosimilmente un fastidio muscolare.



SI ASPETTANO ACCERTAMENTI - La Joya è stata costretta a lasciare il campo: lo staff medico giallorosso ora deve appurare l'entità del problema, in un contesto medico già molto difficile per Mourinho.