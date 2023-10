Torna a far parlare di sé sulle cronache giudiziare Massimo Ferrero, l'ex presidente della Sampdoria alle prese con una nuova situazione spinosa. A raccontare il retroscena è Il Gazzettino. Secondo il quotidiano, il Viperetta avrebbe violato l’ordine del giudice che aveva disposto il sequestro di un immobile di sua proprietà nel quartiere Parioli. L'imprenditore avrebbe cambiato le serrature in modo da impedire l’ingresso della custode giudiziaria.



Ferrero ha fornito la sua versione dei fatti: "È tutto falso, qualcun altro le ha cambiate, tanto che quando un mio collaboratore è andato là e ha provato ad aprire la porta la chiave non funzionava e io ho presentato un esposto", questa la difesa presentata in aula dall'ex numero uno blucerchiato.