Incredibile Hulk, e non stiamo parlando del supereroe verde: l'attaccante brasiliano ex Zenit, attualmente in Cina allo Shanghai SIPG, ha fatto scandalo in Brasile perché ha deciso di lasciare la propria compagna, Iran Ângelo de Souza, per mettersi con la nipote della donna, Camila, dopo 12 anni di relazione e tre figli, a pochi mesi dal matrimonio.



IL COMUNICATO - Il commento? Diramato in un comunicato: “Questo sabato Hulk ha telefonato ai genitori e al fratello di Camila per dire loro della relazione. Il giocatore e la giovane donna hanno iniziato a frequentarsi a ottobre e il giocatore stesso ha reso pubbliche le informazioni, perché non voleva nascondersi. La sua posizione è trasparente e vuole evitare di mentire e incappare in commenti malevoli”.