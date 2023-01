Il Chelsea non si ferma a Moudrik e continua a spendere sul mercato. Il prossimo colpo, che però arriverà soltanto a fine stagione, è Christopher Nkunku attaccante francese e stella del Lipsia per cui i Blues pagheranno la clausola rescissoria da 60 milioni.



A confermarlo ai microfoni della Bild in Germania è stato il direttore sportivo del Lipsia, Max Eberl che senza mezzi termini ha ribadito che: "I segnali sono molto, molto chiari, Nkunku si sta trasferendo al Chelsea".