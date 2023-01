Storia affascinante quella che riguarda la partita dei sedicesimi di finale di Coppa dI Francia, in programma questa sera tra PSG e una squadra di sesta serie, il Pays de Cassel. Il capitano Alexis Zmijak è infatti un ultra del PSG: "Se Mbappé va in porta, lo placco o no? Mi dico: aspetta, deve giocare presto contro il Bayern in Champions. È una strana sensazione affrontare n campo i giocatori che ho visto dagli spalti e per cui ho tifato. Non potevo immaginarlo. Abbiamo perso la testa quando è stato fatto il sorteggio". Anche Clément Boudjema, centrocampista, fa parte di un gruppo ultra del PSG.